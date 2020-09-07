В Кремле прокомментировали пост Захаровой о встрече Вучича с Трампом

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Кремль рассчитывает, что ни у кого не остается сомнений в уважении РФ к Сербии и ее руководству. Об этом в понедельник заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя высказывания официального представителя МИД Марии Захаровой в отношении визита президента Сербии Александара Вучича в США.

"Возможно, действительно возникло недопонимание в связи с некоторыми формулировками. Я знаю, что моя коллега принесла извинения, поэтому мы исходим из того, что ни у кого не будет оставаться сомнений в приверженности и в глубоком уважении к Сербии в целом и к руководству Сербии, в частности", - сказал Песков.

Представитель Кремля сделал акцент на том, что дружеские, партнерские отношения стратегического характера с Сербией являются одним из важнейших приоритетов внешней политики России. "Сербский народ - это братский для нас народ, и все абсолютно без исключения в руководстве РФ, на экспертном уровне, являются приверженными сторонниками дальнейшего развития нашего партнерства", - уточнил он. Пресс-секретарь президента также добавил, что российский МИД много делает для развития и углубления российско-сербских двусторонних отношений, в том числе и для посильной защиты интересов братской Сербии на международной арене.

Комментируя эмоциональность высказывания Захаровой о том, как американская сторона решила усадить президента Вучича в Белом доме в присутствии президента США Дональда Трампа, Песков заметил, что "в европейской культуре, если говорить о рассадке на международных мероприятиях, нам, конечно, гораздо ближе круглый стол короля Артура".

Этические кодексы поведения

Этические кодексы поведения дипломатов в соцсетях не могут быть прописаны, но необходимо обращать внимание на корректность формулировок, считает Песков, отвечая на вопросы журналистов.

"Все эти кодексы вряд ли могут быть прописаны, безусловно, необходимо обращать очень тщательное внимание на корректность всех формулировок с тем, чтобы не возникало каких-то недопониманий", - сказал Песков, отвечая на вопрос, считают ли нужным в Кремле определить какие-либо этические рамки для активности дипломатов в соцсетях.

Пресс-секретарь российского президента выразил надежду на то, что активность российских дипломатов в соцсетях будет продолжаться по нарастающей. Он подчеркнул, что это является неотъемлемой составляющей их работы.

О публикации Захаровой

Ранее в интернете распространилась фотография, на которой сербский лидер запечатлен сидящим на стуле перед столом президента США Дональда Трампа. Комментируя снимок, Захарова сопроводила его скриншотом из фильма "Основной инстинкт" и подписью: "Если Вас позвали в БД, а стул поставили так, будто Вы на допросе, садитесь как на фото #2. Кем бы Вы ни были. Просто поверьте".

Позже Захарова сообщила, что данный пост был неверно истолкован и отражал лишь неприятие высокомерия США.

Вучич в разговоре с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым выразил сожаление в связи с публикацией официального представитель МИД РФ Марии Захарова. С критикой данного поста также выступили министр обороны Сербии Александар Вулин и директор Канцелярии по Косову и Метохии при кабмине Сербии Марко Джурич, являющийся заместителем Вучича в правящей Сербской прогрессивной партии.