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Госпитализация Алексея Навального
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Песков назвал абсурдной идею создания в США "списка Навального"

Пресс-секретарь президента отметил, что увязывать с российским руководством то, что случилось с Алексеем Навальным, неприемлемо
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Сергей Карпухин/ТАСС
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Сергей Карпухин/ТАСС

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Кремль считает абсурдной идею создания в США санкционного "списка Навального" и подчеркивает, что увязывать с российским руководством то, что случилось с Алексеем Навальным, неприемлемо. Об этом в понедельник заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Абсурдных инициатив сейчас очень много и справа, и слева", - сказал Песков, комментируя идею обозревателя The New York Times Брета Стивенса создать в США "список Навального" по аналогии со списком Магнитского.

По словам представителя Кремля, нужно трезво оценивать ситуацию. "Попытки как-то ассоциировать Россию или российское руководство с тем, что произошло, неприемлемы для нас, они абсурдны по своей сути", - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Комментируя тот факт, что идею создания "списка Навального" поддержал основатель британского фонда Hermitage Capital Уильям Браудер, Песков заметил: "Было бы странно, если бы такой человек, как Браудер, который разыскивается Российской Федерацией за налоговые и иные преступления, не солидаризировался с такими абсурдными предложениями". Представитель Кремля не стал говорить о возможных ответных шагах Москвы в случае появления такого списка. "Какие-то эвентуальные рассуждения вряд ли здесь уместны", - сказал Песков.

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РоссияПесков, Дмитрий СергеевичГоспитализация Алексея Навального
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