Песков заявил, что визита Лукашенко в Россию можно ждать в ближайшие дни

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Подготовка визита президента Белоруссии Александра Лукашенко в Россию находится в активной стадии, его можно ждать в ближайшие дни. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Она (подготовка) находится в активной стадии. В целом, его (визит) можно ожидать в ближайшие дни, мы вас проинформируем своевременно", - сказал он.

Представитель Кремля при этом опроверг информацию, что визит может состояться 13 сентября. "Это неверная дата", - заявил Песков.