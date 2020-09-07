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Песков заявил, что визита Лукашенко в Россию можно ждать в ближайшие дни

Подготовка к этому событию находится в активной стадии, отметил представитель Кремля
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Виталий Невар/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Виталий Невар/ТАСС

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Подготовка визита президента Белоруссии Александра Лукашенко в Россию находится в активной стадии, его можно ждать в ближайшие дни. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Она (подготовка) находится в активной стадии. В целом, его (визит) можно ожидать в ближайшие дни, мы вас проинформируем своевременно", - сказал он.

Представитель Кремля при этом опроверг информацию, что визит может состояться 13 сентября. "Это неверная дата", - заявил Песков.

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Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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