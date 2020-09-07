Спецслужбы оценят запись разговора абонентов из Берлина и Варшавы о Навальном

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Специальные службы, а не Кремль, будут оценивать полезность записи разговора абонентов в Варшаве и Берлине, в котором речь шла о фальсификации отравления Алексея Навального. Об этом журналистам в понедельник заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Безусловно, мы имели возможность легко ознакомиться [с записью разговора] из материалов СМИ, наверное, не нам судить о полезности и ценности данной записи, это скорее работа специальных служб, что они и делают", - сказал представитель Кремля.

Песков не стал отвечать на вопрос, склонны ли в Кремле доверять подлинности записи разговора. "Это все-таки работа специальных служб, речь идет о специальном материале, и оценивать его должны и могут только специальные службы", - объяснил он

"Я не располагаю такой информацией", - ответил представитель Кремля, предоставили ли уже спецслужбы оценку этой записи.

Запись разговора

В четверг президент Александр Лукашенко, принимая премьер-министра России Михаила Мишустина в Минске, заявил, что белорусская радиоэлектронная разведка перехватила разговор между Варшавой и Берлином, из которого следует, что утверждение об отравлении Алексея Навального веществом типа "Новичок" основано на фальсификации. Кто вел этот разговор, глава республики не уточнил. В тот же день, как сообщал в пятницу Песков, материалы белорусской разведки были переданы ФСБ РФ. По словам Пескова, в настоящее время "они анализируются спецслужбами". Кабмин ФРГ назвал заявление Лукашенко не соответствующим действительности. В пятницу вечером запись разговора об инциденте с Навальным опубликовал белорусский государственный телеканал ОНТ.

Кабмин ФРГ и МИД Польши назвали заявление Лукашенко не соответствующим действительности.

Правительство ФРГ на прошлой неделе выступило с утверждением, что токсикологи Бундесвера, основываясь на результатах исследования анализов Навального, пришли к выводу, что его отравили веществом из группы "Новичок". Берлин призвал Россию прояснить обстоятельства инцидента. Российская сторона заявила, что заинтересована в расследовании произошедшего с Навальным. Однако, как отметили в МИД РФ, германская сторона не представила никаких доказательств своей версии случившегося с ним.