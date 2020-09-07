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Кризис на Украине

Песков заявил, что не знает о дате встречи помощников лидеров "нормандской четверки"

По словам пресс-секретаря президента России, "все находятся в процессе согласования"

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о возможной дате встречи помощников лидеров стран "нормандской четверки" (РФ, ФРГ, Франция, Украина).

"Пока мне неизвестно о точной дате", - сказал представитель Кремля журналистам в понедельник. По словам Пескова, "идут обсуждения, все в контактах, все находятся в процессе согласования". "Но я не знаю, вышли сейчас на окончательную дату или нет", - заключил пресс-секретарь президента.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявлял, что встреча политсоветников "нормандской четверки" состоится до 10 сентября.

Так называемый "нормандский" формат переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря прошлого года. Предполагалось, что следующая встреча состоится через четыре месяца. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.

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УкраинаГерманияРоссияФранцияКризис на УкраинеПесков, Дмитрий Сергеевич
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