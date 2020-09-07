Песков: опыт передачи части полномочий губернаторам будет использован в дальнейшем

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не сомневается, что опыт передачи части дополнительных полномочий губернаторам, опробованный в период пандемии коронавируса, будет использоваться в дальнейшем.

"Губернаторы обладают очень широким спектром полномочий. А те дополнительные полномочия, которые были им предоставлены в ходе пандемии, себя оправдали и были эффективно использованы главами регионов. У меня нет сомнений, что этот опыт в дальнейшем будет использоваться, чтобы еще больше повысить эффективность власти на местах", - заявил он журналистам.

Президент России Владимир Путин ранее в интервью для фильма Сергея Брилева "Непременный Госсовет" заявил, что практика наделения губернаторов дополнительными полномочиями в период эпидемии помогла не задушить экономику и "не пропустить удары коронавируса".

Глава государства подчеркнул, что стратегия наделения губернаторов дополнительными полномочиями в период эпидемии хорошо сработала. Он пояснил, что в условиях пандемии "нельзя было всех под одну гребенку причесать, это привело бы или к тому, что задушили бы вообще всю экономику, или пропустили бы удары коронавирусной инфекции".

Путин отметил также, что после того, как в России было принято решение наделить особыми полномочиями глав регионов, "очень многие страны повторили ту же самую практику".