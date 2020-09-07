МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал хулиганскими выходками нападения на участников акций протеста в Минске. В беседе с журналистами в понедельник он выразил уверенность, что правоохранители Белоруссии проверят обстоятельства случившегося.

"Нет, безусловно, это какие-то хулиганские выходки", - сказал представитель Кремля. Таким образом он ответил на вопрос, являются ли сообщения о том, что в Минске неизвестные напали на кафе и разбили дубинками стекло входной двери, "тревожным звонком", после которого потребуется задействовать резерв из сотрудников правоохранительных органов РФ.

"Мы знаем по заявлениям наших белорусских коллег, что они уже проверяют эту информацию, эти съемки. Надеемся, что в данном случае белорусские правоохранительные органы выполнят свою работу", - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Песков сообщал журналистам, что президент России Владимир Путин исходит из того, что резерв российских правоохранителей для Белоруссии не будет использован.

В интервью Сергею Брилеву, вышедшем в эфир 27 августа, Путин рассказал, что Москва и Минск договорились о формировании такого резерва из числа правоохранителей РФ. Глава государства пояснял, что резерв из силовиков не будет задействован, пока "экстремистские элементы, не прикрываясь политическими лозунгами, не перейдут определенных границ и не приступят просто к разбою, не начнут поджигать дома, банки, пытаться захватывать административные здания и так далее".