Песков: данные кипрской газеты о владельцах "золотых паспортов" нужно проверять

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Публикация кипрской газеты, назвавшей имена якобы владельцев "золотых паспортов" из РФ, нуждается в проверке данных, заявил в понедельник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков журналистам.

"Далеко не все должности в государственных корпорациях подпадают под ограничения, например, те ограничения, которые действуют по закону о государственной службе", - сказал он, комментируя юридический аспект публикации.

"Если я правильно понял, речь все-таки идет не о публикации Республики Кипр, а о публикации кипрской газеты, конечно же, эту информацию перед тем, как что-то говорить, нужно все-таки проверять", - отметил Песков.

"Это же газетная публикация, мы не можем ее рассматривать как факт", - пояснил он. Пресс-секретарь главы государства напомнил, что в РФ "есть специальное подразделение, которое занимается проверкой соблюдения соответствующих ограничений, которые вменяются законом". "Это дело этих подразделений", - указал Песков.

В воскресенье кипрская газета Politis выступила с утверждением, что многие российские, украинские и сирийские предприниматели, которые относились к группе лиц "повышенного риска", находились под следствием, или чей бизнес подпадал под санкции или административные штрафы, якобы получили вместе с членами своих семей гражданство Республики Кипр в обмен на инвестиции в 2008-2012 годах.