Памфилова считает, что досрочных выборов Думы не будет

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 7 сентября. /ТАСС/. Председатель ЦИК России Элла Памфилова считает, что досрочных выборов в Госдуму не будет, но в связи с принятием закона о многодневном голосовании необходимо обсудить дату проведения выборов.

"Я предполагаю, что досрочных выборов в Госдуму не будет. А что касается уточнения, в какой месяц их проводить, это в любом случае дополнительно нужно будет обсуждать бюджет этого закона, потому что три дня - это не один, - сказала Памфилова. - Это обсуждать, как проводить, чтобы не мешать учебному процессу".

Закон о многодневном голосовании не решает многие проблемы, законодателям придется его доработать в будущем, заявила Памфилова в ходе посещения суперфинала конкурса "Лидеры России".

"Мало просто в законе принять возможность многодневного голосования, важно еще решить все остальные проблемы, а их довольно много, - сказала Памфилова. - И я думаю, что законодателю придется к этому возвращаться, в том числе к тому, что связано с проведением выборов на территории учебных заведений".

Проведение выборов в течение нескольких дней в будущем потребует либо переноса единого дня голосования (ЕДГ), либо предоставления каникул школьникам, заявила председатель ЦИК. "Если проводить выборы всегда, исходя из того, что это будет не один день, надо тогда или переносить, как я говорила, или, если все настаивают, что сентябрь - лучшее время, с чем я не очень согласна, думать о каких-то каникулах", - сказала Памфилова.