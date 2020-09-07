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Председатель Астраханского облизбиркома покидает свой пост

Игорь Коровин сообщил, что принял такое решение из-за возраста и состояния здоровья

АСТРАХАНЬ, 7 сентября. /ТАСС/. Председатель Астраханской областной избирательной комиссии Игорь Коровин написал заявление о сложении с себя полномочий из-за возраста и состояния здоровья. Об этом он сообщил ТАСС в понедельник.

"Я написал заявление о сложении с себя полномочий председателя облизбиркома из-за возраста, мне 66 лет, и по состоянию здоровья. Это заявление передано в избирательную комиссию. Такое же заявление направлено губернатору Астраханской области", - сказал Коровин.

Он уточнил, что исполнять обязанности председателя до момента избрания нового руководителя будет первый заместитель Владимир Золотокопов. "Пока о своей новой работе говорить рано", - отметил Коровин.

Игорь Михайлович Коровин родился в 1953 году. Окончил Саратовский юридический институт, с 1978 года работал в органах прокуратуры, имеет звание "Заслуженный юрист РФ". Астраханскую областную избирательную комиссию Игорь Коровин возглавил в мае 2009 года.

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