Путин поручил руководству Калужской области решить вопрос захоронения отходов

НОВО-ОГАРЕВО, 7 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин дал поручение временно исполняющему обязанности губернатора Калужской области Владиславу Шапше решить вопрос захоронения твердых бытовых отходов в регионе. Об этом речь зашла в ходе беседы, которая состоялась в понедельник в формате видеоконференции.

"Среди <...> чувствительных вопросов я бы назвал все-таки вопрос, связанный с захоронением твердых бытовых отходов и промышленных отходов. Область генерирует в целом по году где-то 2,5-3 млн тонн таких отходов, из них 0,5 млн тонн подлежит захоронению. Между тем, из 14 полигонов пять уже практически на грани своих возможностей, что вызывает, к сожалению, и рост несанкционированных свалок. На это совершенно точно нужно обратить особое внимание", - сказал Путин.

Президент напомнил, что в России действует соответствующая программа. Он подчеркнул, что необходимо, "чтобы Калужская область вписалась в эту работу и решала те проблемы, которые граждан, безусловно, волнуют".

В свою очередь, Шапша пообещал сделать все необходимое для того, чтобы поддержать и строительную отрасль, и решить вопросы с мусоропереработкой. "Мы, конечно же, заинтересованы в том, чтобы мусор прежде всего разделялся на уровне его сбора гражданами. Мы сделаем серьезные усилия для того, чтобы раздельный сбор мусора стал нормой для нас", - заявил он, отметив, что все вопросы, которые предусмотрены в программе, будут реализованы, в том числе и по рекультивации полигонов, которые отработали свой срок.

Путин согласился, что "раздельный сбор - это правильное дело". Но, по его мнению, это только один из немногих сегментов, которые помогут решить проблему в целом. "Она многоплановая, проблема, мы с вами об этом хорошо знаем. Вы обратите внимание, пожалуйста, на все стороны этого вопроса, и, надеюсь, что будете не только уделять этому нужное внимание, но и добьетесь необходимых результатов в интересах всех жителей Калужской области", - заключил глава государства.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Основные показатели реформы определены паспортом нацпроекта "Экология": например, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году.