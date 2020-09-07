Глава горадминистрации в Ростовской области подал в отставку после критики от губернатора

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 сентября. /ТАСС/. Глава администрации города Каменска-Шахтинского Ростовской области Константин Фетисов написал заявление об отставке по собственному желанию после незапланированного приезда губернатора Василия Голубева в город. Об этом в понедельник журналистам сообщили в пресс-службе губернатора.

"Заявление об уходе по собственному желанию глава администрации Каменска-Шахтинского Константин Фетисов написал сегодня, 7 сентября", - говорится в сообщении.

Как подчеркнули в пресс-службе, многочисленные обращения жителей свидетельствуют о том, что за последнее время в городе значительно ухудшилась ситуация сразу по нескольким направлениям: жители жалуются на замусоренность улиц и дворов, плохое состояние дорог и тротуаров, нерегулярную работу общественного транспорта, проблемы в ЖКХ. "Бытовые проблемы захлестнули город, как результат - уровень доверия к местной власти в Каменске значительно снизился", - отмечается в сообщении.

Уточняется, что в понедельник Голубев без предупреждения приехал в Каменск-Шахтинский. Губернатор прошел по улицам и дворам города, пообщался с молодежью и пожилыми жителями, заехал в поселок Южный, жители которого накануне написали в социальных сетях гневный комментарий о бездействии местной власти. После общения губернатор провел совещание с руководителями города в местной администрации.

"Я сейчас прогулялся по городу, заехал в Южный, посмотрел на все это запустение. Очень печальное зрелище. Слов нет, такого состояния Каменск давно не видел. Одним словом, в городе хозяина нет, город - сирота. Константин Константинович [Фетисов], нам не о чем говорить, вы свою задачу выполняете плохо", - привели в пресс-службе слова Голубева.

Фетисов написал заявление об отставке. Его обязанности временно возложены на первого заместителя главы администрации Александра Срыбного. Планируется, что городская дума рассмотрит заявление главы администрации сегодня до конца дня.