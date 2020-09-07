Спецпредставитель президента РФ предостерег на форуме ОБСЕ от гибридных войн против России

ВЕНА, 7 сентября. /ТАСС/. Россия предостерегает от поисков предлогов для применения против нее киберсанкций и гибридных войн. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в сфере информационной безопасности Андрей Крутских в понедельник на конференции ОБСЕ по кибербезопасности.

"Считаю уместным в этой части своего выступления прямо сказать тем, кто ищет разного рода предлоги для киберсанкций или карательных акций или гибридных войн против России, перефразируя предупреждение, которое сделал великий русский государственный деятель и полководец, которого канонизировали как святого, Александр Невский: кто к нам с кибермечом придет, тот от него и погибнет", - предупредил Крутских.

Как отметил спецпредставитель президента, Россия пока еще не поздно хочет избежать милитаризации киберпространства как в ОБСЕ, так и в мире. "Информационная среда наравне с сухопутным, воздушным, морским и космическим пространством превращается в полноценный театр военно-политического противостояния. Часть стран ОБСЕ, членов НАТО так это официально и зафиксировало. Россия как раз и хочет избежать милитаризации как ОБСЕшного, так и глобального киберпространства. Пока еще не поздно", - подчеркнул он.

По его словам, парадигма межгосударственных конфликтов за последние годы качественно изменилась. Кроме того, стираются границы между конфронтацией и соперничеством.

"На международной арене Россия последовательно выступает за налаживание профессионального и конструктивного сотрудничества в области обеспечения международной информационной безопасности, за скорейшую разработку правил, норм и принципов ответственного поведения государств в информационном пространстве. Сделать это можно только на единственной универсальной площадке - ООН", - сказал Крутских.

Спецпредставитель президента РФ также призвал все государства ответственно подходить к участию в Рабочей группе открытого состава и Группе правительственных экспертов ООН по международной информационной безопасности (МИБ). "Выступаем за непрерывное обсуждения темы МИБ в ООН и ОБСЕ", - резюмировал он.

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