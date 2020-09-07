ЦИК получил 25 тыс. заявлений о желании проголосовать онлайн на довыборах в Госдуму

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Член Центризбиркома России Антон Лопатин сообщил, что в настоящее время около 25 тыс. избирателей подали заявления о желании проголосовать с помощью технологии дистанционного электронного голосования на дополнительных выборах депутатов Госдумы в Курской и Ярославской областях.

"На сегодняшнее утро порядка 25 тыс. избирателей Курской и Ярославской областей это доверие [к онлайн-голосованию] показали. То есть они написали заявления и примут участие в дистанционном электронном голосовании", - сказал Лопатин на пресс-конференции в ТАСС, посвященной общественному контролю за цифровым и электронным дистанционным голосованием на выборах в сентябре.

По его словам, в ЦИК не поступало жалоб по поводу проведения онлайн-голосования в этих двух регионах. "Риски есть потенциально всегда и везде. Но сейчас все складывается таким образом, это и тестирования, и нагрузки показывают, что рисков технических практически нет", - отметил член ЦИК.

Онлайн-голосование на довыборах в Госдуму пройдет 11-13 сентября. Чтобы проголосовать дистанционно, жители Курской и Ярославской областей должны подать заявление через портал госуслуг с 29 июля по 8 сентября 2020 года.

ЦИК 24 июля утвердил порядок проведения единого дня голосования, согласно которому 13 сентября пройдет основной день голосования, а 11 и 12 сентября - досрочное голосование. Выборы разного уровня пройдут в 83 субъектах РФ, по их итогам будет замещено около 77 тыс. мандатов. В частности, в четырех регионах (Татарстан, Курская, Пензенская и Ярославская области) пройдут довыборы депутатов Госдумы, в 11 регионах - выборы депутатов законодательных собраний, в 18 - прямые выборы высших должностных лиц. Глав еще двух регионов - Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов - должны избрать депутаты региональных заксобраний.

Об онлайн-голосовании

Президент РФ Владимир Путин 23 мая подписал закон, предусматривающий внесение изменений в избирательное законодательство РФ, в том числе дающий возможность дистанционного сбора подписей избирателей и дистанционного электронного голосования на федеральном уровне. Документом вводится понятие "дистанционное электронное голосование", под которым понимается голосование без использования бюллетеня, изготовленного на бумажном носителе, с помощью специального программного обеспечения.

Возможность дистанционного электронного голосования была предусмотрена законом о проведении всероссийского голосования по изменениям в Конституции РФ. Оно началось в 10:00 мск 25 июня и завершилось в 20:00 мск 30 июня. Для участия в онлайн-голосовании было подано около 1 млн заявлений от москвичей и почти 140 тыс. от нижегородцев. Итоговая явка составила 93,02%.