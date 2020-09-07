Слуцкий считает, что на Берлин оказывают давление с использованием "антироссийской карты"

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Согласие канцлера Германии Ангелы Меркель с позицией главы МИД ФРГ Хайко Мааса о возможном влиянии ситуации вокруг Алексея Навального на проект газопровода "Северный поток - 2" говорит о том, что на Берлин может оказываться давление с использованием "антироссийской карты". Об этом журналистам в понедельник заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Заявления канцлера Германии Ангелы Меркель вслед за высказываниями главы МИД ФРГ Хайко Мааса относительно возможности влияния ситуации вокруг Алексея Навального на проект "Северный поток - 2" лишь подтверждает геополитическую подоплеку всей истории с его якобы отравлением", - считает депутат.

Слуцкий не исключает, что "на Берлин, который оказывал последовательное сопротивление планам США по наложению санкций на СП-2, теперь идет давление с использованием антироссийской карты". "Все это может быть одной большой провокацией", - констатировал парламентарий.

"Мяч сейчас на германской стороне. В России по-прежнему ожидают полную и подтвержденную фактическую информацию о состоянии Навального и причинах произошедшего. Какие-то условные данные переданы в ЕС и НАТО, но до сих пор ничего не предоставлено Москве. Пока нет фактуры, сложно говорить о предоставлении каких-либо объяснений", - указал Слуцкий, повторив, что "Россия, как ни одна другая страна, заинтересована в установлении истины". "Что касается угроз очередных санкций, то опять же, пока нет доказательств, все обвинения голословны, мы имеем дело с highly likely 2.0", - резюмировал он.

Как сообщил на брифинге в понедельник официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, Меркель "разделяет мнение главы МИД" страны о том, что позиция Берлина по "Северному потоку - 2" может зависеть от дальнейших шагов России по инциденту с Навальным. Ранее Маас не исключил, что Берлин может поменять свою позицию по "Северному потоку - 2" в зависимости от действий России после произошедшего с Навальным. В свою очередь в Минэкономики ФРГ заявили, что "не спекулируют" на тему возможных последствий приостановки или прекращения реализации "Северного потока - 2".