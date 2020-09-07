Лавров: обвинения в адрес России по Ливии не подкреплены никакими фактами

ДАМАСК, 7 сентября. /ТАСС/. Публикации СМИ о том, что Россия якобы использует Сирию как плацдарм для переброски в Ливию вооружений и наемников, не подкреплены никакими фактами. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник на пресс-конференции по итогам визита в Дамаск.

"Что касается Ливии, еще раз хочу сказать, о чем говорил неоднократно: и по Ливии, и по другим странам - от Африки до Европы и до США - постоянно выдвигаются какие-то обвинения в адрес РФ. Никогда каких-либо фактов нам предъявлено не было", - сказал он.

По словам Лаврова, тот факт, что подобные заявления сразу попадают в медийное пространство без задействования двусторонних и многосторонних механизмов для прояснения озабоченностей, вызывает вопросы относительно целей их авторов.

Министр отметил, что Россия в свое время поддержала введение специальной резолюцией Совбеза ООН оружейного эмбарго в отношении Ливии. "Помним, как несколько месяцев спустя отдельные европейские страны публично, устами своих генштабов, военных представителей заявляли, не стесняясь, что они поддерживают экстремистов против [Муаммара] Каддафи и поставляют этим экстремистам оружие", - указал он. Глава МИД РФ добавил, что необходимость соблюдения оружейного эмбарго была подтверждена в ходе Берлинской конференции по Ливии в январе, итоги которой были закреплены в еще одной резолюции Совбеза ООН.

26 февраля 2011 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию, которая предусматривает введение эмбарго на поставки оружия Ливии.