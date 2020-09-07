Лавров: Россия и Турция доведут до конца размежевание террористов от оппозиции в Идлибе

ДАМАСК, 7 сентября. /ТАСС/. Москва считает, что есть основания полагать, что работа с Анкарой по размежеванию террористов от оппозиции в идлибской зоне деэскалации будет доведена до конца. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник на пресс-конференции по итогам визита в Дамаск.

"Наиболее важная сфера приложения усилий России и Турции - это идлибская зона деэскалации, по которой есть предельно четкие, конкретные договоренности, распределение обязанностей, предусматривающих размежевание нормальной, вменяемой оппозиции и террористов, освобождение трассы М-4, создание коридора безопасности вокруг этой трассы, - сказал он. - Все это хоть медленно, но верно выполняется. Есть все основания полагать, что мы доведем эту работу до конца".