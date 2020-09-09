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Саммит "Россия - Африка". Трансляция завершена

В презентации участвуют заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов, руководитель Россотрудничества Евгений Примаков, руководитель Института Африки РАН Ирина Абрамова
Заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС

В гостинице "Марриотт Новый Арбат" прошла торжественная презентация секретариата форума партнерства "Россия - Африка" и Ассоциации экономического сотрудничества со странами Африки (АЭССА). Мероприятие организовано Министерством иностранных дел России совместно с АЭССА при непосредственной поддержке фонда "Росконгресс".
 
В презентации участвовали, в частности, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов, который также выступает в качестве ведущего, руководитель Россотрудничества Евгений Примаков, руководитель Института Африки РАН Ирина Абрамова.

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