Саммит "Россия - Африка". Трансляция завершена

ТАСС

В гостинице "Марриотт Новый Арбат" прошла торжественная презентация секретариата форума партнерства "Россия - Африка" и Ассоциации экономического сотрудничества со странами Африки (АЭССА). Мероприятие организовано Министерством иностранных дел России совместно с АЭССА при непосредственной поддержке фонда "Росконгресс".



В презентации участвовали, в частности, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов, который также выступает в качестве ведущего, руководитель Россотрудничества Евгений Примаков, руководитель Института Африки РАН Ирина Абрамова.