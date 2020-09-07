Комитет СФ 22 сентября обсудит тему переноса многодневного голосования

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству 22 сентября планирует обсудить и выработать позицию по поводу переноса единого дня голосования (ЕДГ) на другой месяц, чтобы не создавать помехи учебному процессу школьников. Об этом ТАСС заявил в понедельник глава комитета Андрей Клишас.

"Позиция комитета по этому вопросу будет обсуждена 22 сентября [на заседании комитета]", - сказал Клишас.

В понедельник председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила журналистам, что проведение выборов в течение нескольких дней в будущем потребует либо переноса ЕДГ, либо предоставления каникул школьникам. Она отметила, что на период голосования можно было бы объявлять каникулы, но, по ее мнению, "лучше бы найти какой-то оптимальный месяц". В качестве примера Памфилова привела апрель.

Вопрос переноса единого дня голосования обсуждался уже неоднократно. Ранее Клишас заявлял ТАСС, что не считает нужным переносить ЕДГ в связи с голосованием в течение нескольких дней, при этом он отмечал, что обсуждать можно любые варианты.

ЦИК 24 июля утвердил порядок проведения единого дня голосования, согласно которому 13 сентября пройдет основной день голосования, а 11 и 12 сентября - досрочное голосование. Выборы разного уровня пройдут в 83 субъектах РФ, по их итогам будет замещено около 77 тыс. мандатов. В частности, в четырех регионах (Татарстан, Курская, Пензенская и Ярославская области) пройдут довыборы депутатов Госдумы, в 11 регионах - выборы депутатов законодательных собраний, в 18 - прямые выборы высших должностных лиц. Глав еще двух регионов - Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов - должны избрать депутаты региональных заксобраний.