Памфилова стала наставником конкурса "Лидеры России"

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова приняла решение стать одним из наставников конкурса управленцев "Лидеры России". Об этом сообщила пресс-служба ЦИК в понедельник.

"Шестого и седьмого сентября 2020 года на площадке мастерской управления "Сенеж" в подмосковном Солнечногорске прошел суперфинал конкурса "Лидеры России - 2020" - флагманского проекта президентской платформы "Россия - страна возможностей". Председатель ЦИК России Элла Памфилова стала одним из наставников конкурса", - говорится в сообщении.

Сама Памфилова отметила, что осталась "очень довольна своей работой в качестве наставника". "Мы замечательно поработали с девушкой из Курска и двумя ребятами из Екатеринбурга и Томска. Сначала показалось, что у них очень далекие от моей сферы деятельности направления: наука, IT-технологии, экология на стыке с экономикой, но я увидела, что при их потенциале могу быть им очень полезной. Общение не разочаровало", - приводит ее слова пресс-служба комиссии.

Глава ЦИК подчеркнула, что наставники "не только что-то отдают, но и сами получают новый импульс для развития, общаясь с молодыми амбициозными людьми". "Меня действительно это интересует, поскольку и в ЦИК России мы много работаем с молодежью. Меня волнует то, что происходит с молодежью, поэтому я готова тратить свой опыт на этот проект. Важно помогать молодым, понимать их и слышать", - отметила Памфилова.

Конкурс "Лидеры России" - флагманский проект платформы "Россия - страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы "Россия - страна возможностей" была создана одноименная автономная некоммерческая организация.

В 2020 году суперфинал "Лидеров России" был запланирован на конец марта, однако из-за пандемии коронавирусной инфекции его пришлось перенести на 6-7 сентября. В состязании, которое проходит на базе мастерской управления "Сенеж" в подмосковном Солнечногорске, принимают участие 300 человек, из них 270 вышли в последний этап по итогам региональных полуфиналов. Еще по 10 человек вышли от каждого из трех спецнаправлений - "Здравоохранение", "Наука", "Финансы и технологии".