Посла России в Великобритании вызвали в МИД из-за ситуации с Навальным

ЛОНДОН, 7 сентября. /ТАСС/. Посол России в Великобритании Андрей Келин был вызван в понедельник в МИД Соединенного Королевства из-за ситуации с Алексеем Навальным. Об этом сообщил в Twitter британский министр иностранных дел Доминик Рааб.

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"Сегодня Великобритания вызвала российского посла в Соединенном Королевстве, чтобы выразить глубокою озабоченность по поводу отравления Алексея Навального. Совершенно недопустимо, чтобы запрещенное химическое оружие было использовано, а Россия должна провести полномасштабное, прозрачное расследование", - написал глава Форин оффиса. "Испытал облегчение, узнав, что Навальный выведен из медикаментозной комы. Я надеюсь, что его состояние продолжит улучшаться", - добавил министр.

Позже британский МИД распространил заявление представителя ведомства, который вновь потребовал от властей РФ ответа по поводу произошедшего с Навальным. "Есть вопросы, на которые Россия должна предоставить ответ. Это произошло на российской земле, против российского гражданина. У них (властей РФ - прим. ТАСС) есть международные обязательства, которые они должны выполнять. Это не что иное, как атака на международную систему, основанную на правилах, которая обеспечивает безопасность нашего общества", - отметили во внешнеполитическом ведомстве королевства.

"Мы будем работать вместе с нашими партерами, в том числе посредством действий в рамках Организации по запрещению химического оружия, чтобы привлечь виновных к ответственности", - добавили в ведомстве.

В посольстве России в Великобритании корреспонденту ТАСС подтвердили факт вызова посла в МИД, однако на данный момент никаких дополнительных подробностей состоявшегося разговора нет.

На прошлой неделе правительство ФРГ выступило с утверждением, что германские военные токсикологи, основываясь на результатах анализов Навального, пришли к выводу, будто тот подвергся воздействию отравляющего вещества из группы "Новичок".