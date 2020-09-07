Посол РФ заявил в британском МИД о недопустимости голословных обвинений вокруг Навального

ЛОНДОН, 7 сентября. /ТАСС/. Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил в МИД Соединенного Королевства о недопустимости голословных обвинений в связи с инцидентом с российским блогером Алексеем Навальным. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил представитель посольства, комментируя сообщение Форин оффиса о вызове Келина в понедельник в МИД.

"С российской стороны отмечена недопустимость голословных обвинений и политизации вопроса, который носит сугубо медицинский и юридический характер. Также была выражена заинтересованность в установлении всех фактов, связанных с этим инцидентом. Разъяснены действия, которые проводятся с этой целью в России. Обращено внимание на неготовность германской стороны дать ответ на официальный запрос, направленный российскими компетентными органами", - сказал дипломат.

"В связи со звучащими предположениями об отравлении Алексея Навального запрещенным химическим веществом Андрей Келин подтвердил полную приверженность России своим обязательствам по Конвенции о запрещении химического оружия", - добавили в посольстве.