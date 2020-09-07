Первый за восемь лет визит Лаврова в Дамаск. Война уступает место дипломатии?

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник завершил рабочий визит в Дамаск, где провел переговоры с вице-премьером и главой МИД Сирии Валидом Муаллемом и был принят президентом республики Башаром Асадом.

Визит, безусловно, можно назвать историческим: последняя такая поездка Лаврова в Дамаск состоялась в феврале 2012 года. В воскресенье в сирийскую столицу также прибыл вице-премьер РФ Юрий Борисов, который является сопредседателем постоянной российско-сирийской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Опрошенные ТАСС эксперты единодушно констатировали, что визит приобретает особое звучание на фоне возобновления работы Конституционного комитета, стабилизации ситуации "на земле" и усиления давления на сирийскую экономику со стороны США. Гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов назвал визит Лаврова важным символическим жестом. По его словам, в условиях, когда в Сирии продолжаются боевые операции, Минобороны РФ среди других российских ведомств традиционно играет первую скрипку. "Но поскольку в Сирию направляется министр иностранных дел, это означает, что дипломатическое измерение сирийского урегулирования приобретает сейчас особое значение", - указал он.

Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов обратил внимание, что, хотя ситуация "на земле" в Сирии в значительной степени стабилизировалась, она все равно остается сложной. Поэтому визит главы дипведомства позволит выдвинуть какие-то новые идеи по разрешению конфликта, в том числе вопроса, связанного с Идлибом, считает он.

По мнению обозревателя газеты Asharq Al-Awsat Раеда Джабера, визит может стать поворотным моментом в развитии событий в Сирии. Как считает эксперт, Россия спасает сирийскую экономику, которая подверглась жестокой блокаде США из-за нового пакета санкций, вызвавшего резкое падение жизненного уровня населения.

Новый этап

Как рассказал Лавров на совместной пресс-конференции с Борисовым и Муаллемом, в ходе беседы с Асадом стороны констатировали установление относительного спокойствия "на земле". По словам главы МИД РФ, российско-турецкие договоренности по Идлибу "медленно, но верно" выполняются и приносят свои плоды: так, с момента подписания договоренностей существенно увеличились контролируемые Дамаском территории в идлибской зоне деэскалации. Лавров при этом выразил уверенность, что Турция доведет до конца работу по размежеванию террористов и оппозиции в Идлибе и сохраняющиеся на сирийской территории очаги террористов будут полностью уничтожены. Однако, отметил он, подобная стабилизация "не всем по нутру", и ряд внешних игроков пытаются подогревать сепаратистские тенденции и использовать односторонние нелегитимные меры, нацеленные на экономическое удушение страны.

Солидарную точку зрения высказал и Борисов. По его словам, народ Сирии не в полной мере почувствовал позитивные изменения в стране из-за санкций в рамках так называемого Закона Цезаря против Асада, а также из-за мирового кризиса на фоне пандемии коронавируса. Он добавил, что США и курды на севере страны не идут на контакты и не отдают контроль законному правительству над теми месторождениями, которые принадлежат Сирии.

Россия в этих условиях, пообещал вице-премьер, постарается распространить успех, достигнутый в военно-политической сфере, на сирийскую экономику. Как сообщил Борисов, Москва и Дамаск прорабатывают соглашения о восстановлении 40 объектов в Сирии, в том числе в сфере энергетической инфраструктуры. В частности, речь идет о каскаде гидроэлектростанций, построенных советскими специалистами, и возобновлении добычи на шельфовых месторождениях. Кроме того, стороны подготовили новый вариант соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, который может быть подписан уже в ходе следующей поездки Борисова в Сирию в декабре.

Выборы и Конституционный комитет

На пресс-конференции министры затронули тематику предстоящих в 2021 году президентских выборов в Сирии. Муаллем подтвердил, что президентские выборы пройдут в срок, и они не связаны с деятельностью Конституционного комитета в Женеве, недавно возобновившего работу. Как пояснил глава сирийского МИД, все рекомендации по поправкам к Конституции Сирии, как и возможный текст нового основного закона, которые будут одобрены участниками Конституционного комитета, будут затем вынесены на общенародный референдум. Со своей стороны Лавров подчеркнул, что установление временных рамок для работы Конституционного комитета Сирии неприемлемо.

Кроме собственно двусторонних вопросов и сирийского урегулирования, на пресс-конференции была затронута ситуация в другой арабской стране - Ливии. Лавров изложил позицию Москвы по урегулированию, отметив, что Россия поддерживает существующие мирные инициативы и установление постоянного режима прекращения огня. Министр обратил внимание, что Россия с самого начала ливийского кризиса была единственной страной, которая работала со всеми ливийскими сторонами без исключения. По его словам, понимание того, что военного решения конфликта быть не может, пришло и к другим внешним силам, а также к противоборствующим игрокам

Лавров отметил, что благодаря конструктивной позиции России Москва зарекомендовала себя как устойчивая комфортная площадка для переговоров - будь то ливийских, сирийских, палестинских или афганских сторон. Министр предположил, что именно по этой причине в Москве недавно встретились руководители "Сирийского демократического совета" и так называемой московской платформы, однако подчеркнул, что российская сторона в их контактах и консультациях не участвовала. "Если наши партнеры из разных стран, где те или иные конфликты сохраняются, заинтересованы в дальнейшем нашем гостеприимстве, мы к этому готовы, милости просим", - пригласил Лавров.

Комментируя по просьбе журналистов публикации зарубежных СМИ о том, что Россия якобы использует Сирию как плацдарм для переброски в Ливию вооружений и наемников, глава МИД РФ указал, что такие заявления не подкреплены никакими фактами. Лавров обратил внимание, что обвинения в адрес Москвы - не только по Ливии, но по другим сюжетам - регулярно попадают в медийное пространство, при этом источники этих обвинений не задействуют механизмы, которые позволили бы снять существующие озабоченности. Все это, подчеркнул он, вызывает вопросы относительно целей таких вбросов.