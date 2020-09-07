Захарова заявила, что ситуация с Навальным очевидно политизирована

"Очевидно одно: это все вращается в политической сфере. Очевидно также и то, что доказательств не представлено никаких. Не то что доказательств, ведь они предполагают какую-то их применимость в полемике. Просто данных нет никаких, потому что если представлены будут данные, они не обязательно станут доказательствами, они могут стать антидоказательствами", - сказала она.

Захарова отметила, что со стороны ФРГ нет единого источника информации по ситуации с Навальным. "Посмотрите, какое количество, как за веревочки подергивают различных спикеров в различных направлениях <...> То это одни медики, то это лаборатории, то это семья, то это внешнеполитическое ведомство, то это представители правительства", - добавила она.

Российская сторона исходит из того, что Берлин обязан предоставить необходимую информацию. "Ответ не дан. Ни официально - на запрос Генпрокуратуры России, ни на уже я не знаю какое по счету обращение наших медиков <…> Есть абсолютное ощущение того, что сценарий написан был заранее", - отметила официальный представитель МИД.

Один спикер

Захарова предложила ФРГ определиться со спикером, который мог бы в регулярном формате сообщать о состоянии здоровья Навального.

"Я бы с удовольствием читала не политические заявления относительно того, что ускорьте, пожалуйста, кто угодно расследование, только не мы здесь, в Германии. А хотелось бы каждый день читать реальные данные <...> Поставьте какого-то одного врача, руководителя клиники, руководителя лаборатории, химика, биолога - я не знаю, одного человека, который станет спикером по этому вопросу. Который каждый день будет выходить к общественности и рассказывать, что происходит, какие есть данные", - сказала она.

Захарова напомнила, что с германской стороны уже прозвучало большое количество заявлений по ситуации от разных спикеров. "Они не сказали одного, самого главного: что за данные они получили, на основе которых они выстраивают всю эту политическую демагогию?" - добавила официальный представитель МИД.