Медведев обсудил с руководством "Единой России" подготовку к выборам 13 сентября

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев провел совещание с руководством партии, ответственным за подготовку к Единому дню голосования. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба "Единой России".

Уточняется, что на совещании обсуждалась подготовка кандидатов от "Единой России", а также региональных избирательных штабов партии к выборам, которые 13 сентября 2020 года пройдут в 54 субъектах федерации.

ЦИК 24 июля утвердил порядок проведения единого дня голосования, согласно которому 13 сентября пройдет основной день голосования, а 11 и 12 сентября - досрочное голосование. Выборы разного уровня пройдут в 83 субъектах РФ, по их итогам будет замещено около 77 тыс. мандатов.

В частности в четырех регионах (Татарстан, Курская, Пензенская и Ярославская области) пройдут довыборы депутатов Госдумы, в 11 регионах - выборы депутатов законодательных собраний, в 18 - прямые выборы высших должностных лиц. Глав еще двух регионов - Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов - должны избрать депутаты региональных заксобраний.