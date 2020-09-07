Захарова сожалеет, что ее публикацию про встречу Вучича и Трампа не так трактовали

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД Мария Захарова выразила сожаление, что ее публикация о визите президента Сербии Александара Вучича в США была неверно интерпретирована.

"Смысл был очевиден. [Пост был] про то, как американские партнеры используют различные протокольные уловки для того, чтобы не создавать ощущения равноправия в ходе переговоров. <...> Действительно, вызывает сожаление, что это все было прочитано не так, как написано", - сказала она в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE".

Захарова подчеркнула, что российская сторона также сталкивалась с подобными ситуациями на переговорах. "Мы сами через это проходили на примере других стран", - добавила она.

Ранее в интернете была размещена фотография, на которой сербский лидер запечатлен сидящим на стуле перед столом президента США Дональда Трампа. Комментируя снимок, представитель сопроводила его кадром из фильма "Основной инстинкт" и подписью: "Если вас позвали в БД (Белый дом - прим. ТАСС), а стул поставили так, будто вы на допросе, садитесь как на фото #2. Кем бы вы ни были. Просто поверьте". Позже Захарова извинилась и сообщила, что данный пост был неверно истолкован и отражал лишь неприятие высокомерия США.