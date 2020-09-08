Путин пообщается с победителями конкурса "Лидеры России"

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет встречу с победителями конкурса управленцев "Лидеры России".

Конкурс "Лидеры России" - флагманский проект платформы "Россия - страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе главы государства. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации и продвижению общественных инициатив.

В 2020 году суперфинал "Лидеров России" был запланирован на конец марта, однако из-за пандемии его пришлось перенести на 6-7 сентября. В состязании, которое прошло на базе мастерской управления "Сенеж" в подмосковном Солнечногорске, приняли участие 300 человек, из них 270 вышли в последний этап по итогам региональных полуфиналов, еще по 10 человек вышли по каждому из трех спецнаправлений - "Здравоохранение", "Наука", "Финансы и технологии". Победителями суперфинала конкурса стали 106 человек.

В понедельник к участникам суперфинала в Солнечногорск приезжал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он рассказал, что намерен продолжать наставническую работу на конкурсе "Лидеры России", попросит быть наставниками вице-премьеров и министров, а своим наставником сейчас считает президента Путина. Глава кабинета министров также рассчитывает, что социальные лифты в России будут работать во всех сферах, где это возможно. На его взгляд, конкурс управленцев "Лидеры России" стал одной из важнейших в стране кадровых программ.

Как ранее сообщил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, во вторник разговор с победителями суперфинала проведет глава государства, запланировано общение победителей с мэром Москвы Сергеем Собяниным и председателем правления Сбербанка Германом Грефом.