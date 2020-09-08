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Госпитализация Алексея Навального

МИД России: ситуация с Навальным не должна повлиять на реализацию "Северного потока - 2"

Проект должен оставаться вне политики, считает замглавы ведомства Александр Грушко

НИКОСИЯ, 8 сентября. /ТАСС/. Ситуация с Алексеем Навальным не должна сказаться на "Северном потоке - 2", проект должен оставаться вне политики. Об этом заявил во вторник замглавы МИД РФ Александр Грушко.

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"Мы слышим все эти заявления, которые делаются. Но наша позиция хорошо известна: это коммерческий проект, он должен оставаться вне политики, поскольку укрепляет энергетическую безопасность самой Европы, создает платформу для развития экономического взаимодействия и, конечно, мы исходим из того, что эти интересы в конечном итоге должны возобладать", - сказал он журналистам.

Комментируя призыв президента США Дональда Трампа к Европе отказаться от проекта из-за ситуации вокруг Навального, Грушко заявил, что "тут новизны никакой нет". "Они последовательно и системно борются против "Северного потока", но как нам представляется в конечном счете, Европа должна сама найти в себе силы заявить о своих национальных интересах, если она не хочет оказаться в вассальном положении", - подчеркнул он.

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СШАРоссияГрушко, Александр ВикторовичГоспитализация Алексея Навального
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