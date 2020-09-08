Источник: Козак примет участие во встрече политсоветников "нормандской четверки" в Берлине

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак примет участие во встрече политсоветников "нормандской четверки", которая запланирована на 11 сентября в Берлине. Об этом ТАСС сообщил во вторник источник в российской делегации.

"Европейские и украинские партнеры выполнили требование Козака и заблаговременно представили свои предложения в проект итоговых документов [будущей] встречи", - уточнил источник.

Ранее встреча в "нормандском формате" на уровне советников планировалась на 28 августа, однако она была отменена. Как сообщил ТАСС источник, близкий к переговорам с российской стороны, это произошло "в связи с отсутствием согласования проектов итоговых документов или разногласиями по ним со стороны Германии, Франции и Украины".

Последний раз политсоветники "нормандской четверки" собирались 3 июля этого года в Берлине. Принимавший во встрече участие от российской стороны Дмитрий Козак констатировал, что прорыва на ней достичь не удалось. В частности, по его словам, "не удалось получить от Украины четкого, внятного ответа относительно того, когда будет подготовлен документ по поправкам в конституцию в части децентрализации", что предусмотрено Минскими соглашениями. Козак также сказал, что, хотя "были попытки определить конкретные даты нормандского саммита на высшем уровне", говорить о конкретной дате такой встречи "пока очень-очень рано", так как необходимо выполнить большую работу по итогам предыдущего саммита "нормандской четверки" в Париже, который состоялся в декабре прошлого года.