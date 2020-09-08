Слуцкий на заседании ПАСЕ заявил, что Россия не вмешивалась в ситуацию в Белоруссии

ПАРИЖ, 8 сентября. /ТАСС/. Россия не вмешивалась в политическую обстановку в Белоруссии. Об этом заявил во вторник глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, выступая на заседании комитета по политическим вопросам и демократии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которое проходит в видеоформате.

"Для утверждений о вмешательстве России нет оснований, - подчеркнул депутат. - Никакого вмешательства нет и не было". "Протесты [в Белоруссии] идут жесткие, явно спровоцированные извне", - добавил Слуцкий.