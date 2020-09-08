Путин 8 сентября проведет видеоконференцию о восстановлении инфраструктуры Тулуна

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет во вторник видеоконференцию по ситуации с восстановлением инфраструктуры Тулуна после паводка в 2019 году. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сейчас начнется телемост с Иркутской областью у президента. Тему Тулуна он держит по-прежнему под личным контролем. Он обещал, что обязательно проведет ревизию того, как завершается выполнение ранее данных поручений. И сегодня он это сделает", - сказал Песков.

По словам пресс-секретаря, с докладами будут выступать врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, глава Минстроя Владимир Якушев, а также директор местной школы, главврачи больниц, индивидуальные предприниматели и другие.

Также во вторник Путин по видеосвязи пообщается с финалистами конкурса управленцев "Лидеры России". "Участники и победители конкурса будут иметь возможность задать президенту вопросы, сделать какие-то реплики", - сказал Песков.

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