В Кремле в целом не готовы признать наличие в Белоруссии политзаключенных

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Кремль в целом не готов признать наличие в Белоруссии политических заключенных. Об этом во вторник заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы не готовы признать в целом наличие политических заключенных в Белоруссии", - сказал он, комментируя ситуацию с задержанием члена Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Марии Колесниковой при незаконном пересечении границы с Украиной.

Кремль не обладает детальной информацией о том, что произошло с представителем Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Марией Колесниковой, надеется на прояснение ситуации.

"Конечно, похищение людей никоим образом нельзя одобрить, и, конечно, это нужно дифференцировать от задержания людей в строгом соответствии с законом. Мы пока не обладаем детальной информацией о том, что же с ней (Колесниковой - прим. ТАСС) произошло, потому что поступает самая противоречивая информация. Надеемся, что ситуация будет прояснена и мы услышим какие-то разъяснения или заявления, которые внесут ясность в то, что произошло", - сказал Песков.

Речи о контактах представителей оппозиции в Белоруссии с официальной Москвой идти не может.