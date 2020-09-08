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Песков заявил, что Саудовская Аравия примет решение, пройдет ли саммит G20 онлайн

Россия привержена G20 вне зависимости от формата встречи, отметил представитель Кремля

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Окончательное решение о том, пройдет ли саммит G20 в режиме офлайн или онлайн, остается за Саудовской Аравией, которая в этом году является принимающей стороной, сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Россия сохраняет приверженность G20 в любом случае.

"Если организующая сторона, а вы знаете, что председательствует Саудовская Аравия, примет решение о проведении [саммита] офлайн, то, безусловно, Россия является активным участником "двадцатки" и сохраняет свою приверженность этому формату", - сказал он, отвечая на вопрос о том, будет ли президент Владимир Путин принимать участие в мероприятии, если саммит решено будет провести в режиме видеоконференции.

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РоссияСаудовская Аравия
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