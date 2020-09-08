Песков не стал комментировать предположения о том, какие будет полномочия у Госсовета

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Кремль не комментирует вопрос о том, какие будут полномочия у Госсовета, так как работа над соответствующим законопроектом продолжается. Об этом во вторник заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я не могу сейчас анонсировать содержание законопроекта [о Госсовете], там работа продолжается, когда работа будет завершена, мы сами увидим, какие эксперты и законодатели предлагают полномочия для этого очень важного органа", - сказал Песков. Он отметил, что звучавшие ранее идеи, например, о расширении полномочий Госсовета, были предположениями.

Представитель Кремля также напомнил, что в недавнем интервью журналисту Сергею Брилеву президент РФ Владимир Путин охарактеризовал Госсовет как чрезвычайно важный орган.

Государственный совет был создан 1 сентября 2000 г. Это совещательный орган при главе государства, его главная функция - проведение консультаций президента с главами субъектов РФ по вопросам, имеющим особое государственное значение. Поправками 2020 года статус Госсовета был прописан в Конституции РФ.

Законопроект о Госсовете готовится в настоящее время в системе с другими инициативами, направленными на реализацию новых конституционных положений.