Вице-спикер Госдумы Толстой призвал ПАСЕ не вмешиваться в дела Белоруссии

ПАРИЖ, 8 сентября. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы, глава делегации РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Петр Толстой призвал других депутатов объединения предоставить белорусскому обществу возможность самостоятельно решать свои проблемы. С таким обращением он выступил во вторник на заседании комитета по политическим вопросам и демократии ПАСЕ, которое проходит в видеоформате.

"Мы видели посредничество Европы в государственном перевороте на Украине в 2014 году, - напомнил он. - Мы видим сейчас заявления наших коллег из Украины, которые нарушили собственную конституцию, проводили третий тур выборов и прогнали собственного президента вопреки своему закону при полной поддержке демократической Европы". Как подчеркнул Толстой, "такая поддержка Белоруссии не нужна".

Он выразил уверенность в том, что "Союзное государство, в которое входит Белоруссия вместе с РФ, выход найдет". По его словам, "все участники этой дискуссии задаются вопросом о том, какова роль ПАСЕ, как она может повлиять на ситуацию". "Главное в том, что решение этой проблемы находится внутри Белоруссии, в руках граждан Белоруссии, и они должны начать диалог между собой, - считает Толстой. - И, конечно, Российская Федерация всегда выступала и выступает за такой диалог". "Вмешиваться в чужие дела нельзя", - подчеркнул вице-спикер Госдумы.

При этом Толстой заметил, что говорить о фальсификации выборов в Белоруссии с учетом отсутствия на них наблюдателей от ПАСЕ и ОБСЕ странно, так как не предъявлено каких-либо доказательств. "Абсолютное большинство белорусов поддержало своего президента, это самое главное. Однако для наших коллег по Парламентской ассамблее Совета Европы это становится поводом для вмешательства во внутренние дела этого государства, для призывов к смене власти, изменению конституции и избирательного права", - пояснил Толстой позже журналистам.