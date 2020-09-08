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Лавров пригласил кипрского коллегу посетить Россию с визитом

Глава МИД РФ выразил надежду на дальнейшее укрепление партнерства двух стран

НИКОСИЯ, 8 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров пригласил своего кипрского коллегу Никоса Христодулидиса посетить с визитом Россию.

"Я пригласил своего коллегу с очередным визитом посетить Российскую Федерацию, - сказал во вторник Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Кипра. - Надеюсь, что сегодняшний день будет способствовать дальнейшему укреплению нашего партнерства".

Лавров 8 сентября прибыл с визитом на Кипр. Утром министр был принят президентом республики.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичКипрРоссия
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