Лавров пригласил кипрского коллегу посетить Россию с визитом

НИКОСИЯ, 8 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров пригласил своего кипрского коллегу Никоса Христодулидиса посетить с визитом Россию.

"Я пригласил своего коллегу с очередным визитом посетить Российскую Федерацию, - сказал во вторник Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Кипра. - Надеюсь, что сегодняшний день будет способствовать дальнейшему укреплению нашего партнерства".

Лавров 8 сентября прибыл с визитом на Кипр. Утром министр был принят президентом республики.