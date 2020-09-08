Замглавы МИД России обсудил с послом Азербайджана нагорно-карабахское урегулирование

МИНСК, 8 сентября. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко и посол Азербайджана в Москве Полад Бюльбюль оглы во вторник обсудили вопросы региональной безопасности, в частности, нагорно-карабахский вопрос. Об этом говорится в сообщении МИД России по итогам встречи.

"Обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений, взаимодействия на международных площадках, а также региональной безопасности, включая проблематику нагорно-карабахского урегулирования", - указали в дипведомстве.

Конфликт между Баку и Ереваном начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры о мирном урегулировании конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ, в которой председательствуют Россия, США и Франция.