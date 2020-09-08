МИД России ждет прибытия посла ФРГ для обсуждения данных по делу Навального

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр вызван в МИД России для обсуждения ситуации вокруг блогера Алексея Навального. Об этом сообщила журналистам во вторник официальный представитель дипведомства Мария Захарова.

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"Мы ожидаем от Берлина предоставления всех имеющихся данных: как результатов лабораторных исследований Бундесвера, так и неких "свидетельств", которыми обладает МИД ФРГ. Ждем германского посла на Смоленке", - сказала она.

Дипломат обратила внимание на сообщения СМИ об обмене информацией по Навальному между германской клиникой Charite, лабораторией Бундесвера, британской лабораторией Портон-Даун, а также болгарскими учреждениями. "И все это становится достоянием таких сливных ресурсов, как Bellingcat. Одновременно с этим в интервью немецким СМИ глава МИД ФРГ [Хайко] Маас, отвечая на вопрос о причастности российского государства к случившемуся, заявил, что "есть много свидетельств этого", - указала Захарова.

"Это слишком серьезно, чтобы позволить официальным лицам Германии продолжать хранить все в себе, - подчеркнула официальный представитель МИД РФ. - Пора уже открывать карты, потому что всем очевидно: Берлин блефует, обслуживая грязную политическую возню".