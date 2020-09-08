МИД России: Берлин блефует в деле Навального, обслуживая "грязную политическую возню"

Дипломат обратила внимание на сообщения СМИ об обмене информацией по Навальному между германской клиникой Charite, лабораторией Бундесвера, британской лабораторией Портон-Даун, а также болгарскими учреждениями. "Одновременно с этим в интервью немецким СМИ глава МИД ФРГ [Хайко] Маас, отвечая на вопрос о причастности российского государства к случившемуся, заявил, что "есть много свидетельств этого", - указала Захарова. - Это слишком серьезно, чтобы позволить официальным лицам Германии продолжать хранить все в себе. Пора уже открывать карты, потому что всем очевидно: Берлин блефует, обслуживая грязную политическую возню".