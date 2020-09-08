МИД России: Берлин блефует в деле Навального, обслуживая "грязную политическую возню"

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Официальные лица ФРГ должны "открыть карты" в деле Алексея Навального, так как становится очевидно, что Берлин блефует, обслуживая грязную политическую возню. Об этом заявила журналистам во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Дипломат обратила внимание на сообщения СМИ об обмене информацией по Навальному между германской клиникой Charite, лабораторией Бундесвера, британской лабораторией Портон-Даун, а также болгарскими учреждениями. "Одновременно с этим в интервью немецким СМИ глава МИД ФРГ [Хайко] Маас, отвечая на вопрос о причастности российского государства к случившемуся, заявил, что "есть много свидетельств этого", - указала Захарова. - Это слишком серьезно, чтобы позволить официальным лицам Германии продолжать хранить все в себе. Пора уже открывать карты, потому что всем очевидно: Берлин блефует, обслуживая грязную политическую возню".