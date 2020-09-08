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Госпитализация Алексея Навального

МИД России: Берлин блефует в деле Навального, обслуживая "грязную политическую возню"

Официальные лица ФРГ должны "открыть карты", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Официальные лица ФРГ должны "открыть карты" в деле Алексея Навального, так как становится очевидно, что Берлин блефует, обслуживая грязную политическую возню. Об этом заявила журналистам во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Дипломат обратила внимание на сообщения СМИ об обмене информацией по Навальному между германской клиникой Charite, лабораторией Бундесвера, британской лабораторией Портон-Даун, а также болгарскими учреждениями. "Одновременно с этим в интервью немецким СМИ глава МИД ФРГ [Хайко] Маас, отвечая на вопрос о причастности российского государства к случившемуся, заявил, что "есть много свидетельств этого", - указала Захарова. - Это слишком серьезно, чтобы позволить официальным лицам Германии продолжать хранить все в себе. Пора уже открывать карты, потому что всем очевидно: Берлин блефует, обслуживая грязную политическую возню".

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ГерманияРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаМаас, ХайкоГоспитализация Алексея Навального
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