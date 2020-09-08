Слуцкий назвал политизированным обсуждение ситуации в Белоруссии в комитете ПАСЕ

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Обсуждение ситуации в Белоруссии на заседании комитета по политическим вопросам и демократии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) во вторник было политизированным и имело элементы вмешательства в дела этой страны. Об этом журналистам заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Дискуссия состоялась достаточно политизированная, с элементами прямого вмешательства в дела Белоруссии. Иначе как расценить призывы наших коллег по ПАСЕ к проведению новых выборов и рецепты по изменению национального законодательства?" - сказал депутат, принимавший участие в заседании, которое прошло в режиме видеоконференции.

Слуцкий при этом заметил, что "обвинения во вмешательстве напрямую прозвучали, как ни парадоксально, в адрес России". "Пришлось разъяснять, что российская сторона не посягает на суверенитет Белоруссии, а готова оказывать Минску помощь исходя из прямых обязательств в рамках Союзного государства", - добавил он.

По словам Слуцкого, российские парламентарии "еще раз обратили внимание на необходимость прекращения применения двойных стандартов в отношении Минска".