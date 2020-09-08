Замглавы МИД РФ обсудил с палестинскими движениями восстановление национального единства

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов обсудил в Дамаске на встречах с представителями палестинских организаций возможные дальнейшие шаги по восстановлению палестинского национального единства на политической платформе Организации освобождения Палестины (ООП), в том числе организацию общепалестинской встречи в Москве.

"В ходе бесед состоялся углубленный обмен мнениями по комплексу вопросов, связанных с реализацией законных прав палестинского народа на национальное самоопределение, включая создание собственного независимого государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме в соответствии с известными резолюциями СБ и ГА ООН и Арабской мирной инициативой", - говорится в распространенном во вторник сообщении МИД РФ.

"При этом особое внимание было уделено задаче скорейшего восстановления палестинского национального единства на политической платформе ООП, в том числе в свете итогов состоявшегося 3 сентября совещания лидеров всех основных палестинских партий и течений. Обсуждались возможные дальнейшие шаги на этом направлении, включая организацию новой общепалестинской встречи в Москве", - добавили на Смоленской площади.

Стороны также затронули общественно-политическую и экономическую ситуацию в Сирии и Ливане, "которая непосредственно влияет на жизнь палестинских беженцев в этих странах", а также тематику межарабских отношений, в том числе в контексте деятельности Лиги арабских государств. Встречи состоялись 6-7 сентября.