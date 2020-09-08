Посол РФ заявил, что Москва и Минск должны вместе преодолеть последствия пандемии

МИНСК, 8 сентября. /ТАСС/. Москва и Минск обязаны подтвердить экономическую сплоченность в рамках Союзного государства для преодоления экономических последствий, вызванных пандемией коронавируса. Об этом заявил во вторник журналистам посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев.

"Постковидный период характеризует особая ситуация, - сказал он. - На многих внешних рынках меняется конъюнктура, падают цены, те страны, которые еще вчера доминировали, отмечают падение ВВП. При этом страны-лидеры, безусловно, будут пытаться сохранить свои ведущие позиции в мире. Следующий вопрос: за счет чего, за счет кого".

Мезенцев добавил, что никто не хотел бы, чтобы такое восстановление позиций "происходило за счет тех стран, которые, стремясь сохранить производство, свои позиции на внешних рынках также были вынуждены уменьшить объемы поставок на внешние рынки". "Это относится в какой-то степени к России, в меньшей степени - к Белоруссии. Наша экономическая сплоченность - это шаг к тому, чтобы наша совместная конкурентоспособность при сохранении позиций в рамках Союзного государства, ЕАЭС, СНГ, которую мы хотим и обязаны подтвердить, сохранила наши позиции и не позволила допустить внешнеэкономическое давление на Белоруссию и Россию".