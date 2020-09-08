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Матвиенко посетит Белоруссию в конце сентября

МИНСК, 8 сентября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко посетит Белоруссию в конце сентября для участия в форуме регионов двух стран. Об этом заявил во вторник журналистам посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев, выступая на мероприятии, посвященном памяти жертв блокады Ленинграда.

"Валентина Ивановна Матвиенко скоро гость на белорусской земле. Вместе с [председателем Совета Республики, верхней палаты парламента Белоруссии] Натальей Ивановной Качановой они проведут форум регионов в конце сентября", - сказал Мезенцев.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаБелоруссияРоссияМезенцев, Дмитрий Федорович
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