МИНСК, 8 сентября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко посетит Белоруссию в конце сентября для участия в форуме регионов двух стран. Об этом заявил во вторник журналистам посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев, выступая на мероприятии, посвященном памяти жертв блокады Ленинграда.

"Валентина Ивановна Матвиенко скоро гость на белорусской земле. Вместе с [председателем Совета Республики, верхней палаты парламента Белоруссии] Натальей Ивановной Качановой они проведут форум регионов в конце сентября", - сказал Мезенцев.