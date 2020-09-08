Эксперты: состав Думы по итогам выборов-2021 обновится более чем наполовину

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Депутатский корпус по итогам предстоящих в 2021 году выборов в Госдуму ждет обновление более чем на 50%. Такой прогноз озвучили во вторник политологи Алексей Мартынов и Дмитрий Гусев на онлайн-конференции в ТАСС, посвященной началу осенней сессии нижней палаты парламента.

По мнению Мартынова, Госдума нового созыва будет значительно отличаться "как в персональном качестве, так и с точки зрения компетенций будущих депутатов". "Я практически убежден, что, если в 2016 году Дума была на треть обновлена или чуть больше, то в 2021 году, в следующем году больше чем наполовину обновится состав Государственной думы", - сказал он.

"Около 70% депутатов, скорее всего, будет новых", - дал более конкретную оценку Гусев, сославшийся на текущий "индекс переизбрания" действующих парламентариев.

По прогнозу Гусева, реальные шансы попасть в избирательные бюллетени на предстоящих думских выборах будут у 17 партий.

"Я уверен, что в списке в бюллетене на выборах в Госдуму будут партии, которым не нужно собирать подписи для того, чтобы попасть в эти списки. Таких партий у нас сейчас не очень много, по-моему, 11 или 12, кто представлен в региональных парламентах. Кто-то еще сейчас может получить этот мандат на выборах в единый день голосования в воскресенье предстоящее. Поэтому можно будет точно говорить со следующей недели", - пояснил он.

"Однако позволю предположить, что таких партий будет порядка 17. Я насчитываю около 17 партий, которые сейчас имеют все шансы попасть в бюллетень [на выборах] в следующую Госдуму, хотя претендентов будет, конечно, больше", - подытожил политолог.