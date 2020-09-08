Лавров на встрече с лидерами партий Кипра отметил близкое партнерство между двумя странами

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Россия и Кипр являются близкими партнерами, которые на протяжении десятилетий всегда приходили к взаимопониманию. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с лидерами основных политических партий Кипра. Текст вступительного слова главы МИД РФ размещен на сайте российского дипведомства.

"Для нас было важно использовать этот визит, который проходит во время празднования 60-летия образования кипрского государства и 60-летия установления дипломатических отношений между нашими странами для того, чтобы пообщаться с представителями всех ключевых политических партий на Кипре, являющимся нашим очень близким партнером. Независимо от того, какие были результаты выборов, в течение всех этих 60 лет мы всегда приходили к взаимопониманию", - отметил глава МИД РФ. При этом министр отметил, что корни отношений между народами двух стран "уходят на сотни и сотни лет в прошлое".

Лавров указал на сложившиеся между двумя странами взаимовыгодные отношения во многих сферах, в том числе экономике и культуре, а также отметил большое значение духовной близости народов двух государств.

Глава МИД РФ также затронул проблематику кипрского урегулирования. "Для нас очень важно услышать ваши оценки того, что происходит в регионе сейчас, особенно того, что касается разрешения кипрской проблемы. Мы твердо поддерживаем разрешение данного конфликта на основе резолюций Совета Безопасности ООН, - сказал министр. - Мы верим в то, что никто не должен навязывать свое видение ни одной из сторон и тем более устанавливать искусственные условия".

Рабочий визит Лаврова в Республику Кипр состоялся 8 сентября. Утром министр был принят президентом республики Никосом Анастасиадисом. Также прошли переговоры с главой МИД Кипра Никосом Христодулидисом.