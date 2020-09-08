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Срок полномочий глав муниципалитетов Ивановской области планируют увеличить до четырех лет

Установленный ранее срок работы в 2,5 года глава региона Станислав Воскресенский считает слишком коротким

ИВАНОВО, 8 сентября./ТАСС/. Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский предложил увеличить срок полномочий глав муниципальных образований с 2,5 до четырех лет, сообщает во вторник пресс-служба областного правительства.

"Муниципальная власть должна быть сильной и по-настоящему ответственной перед людьми. В этой связи считаю слишком коротким установленный ранее срок работы глав - 2,5 года. Предлагаю увеличить его до четырех лет, чтобы муниципальные команды чувствовали себя уверенно, повысили качество работы и добивались поставленных задач. Работать при этом призываю максимально открыто и понятно для людей", - приводит пресс-служба слова Воскресенского.

Глава Ивановской области также отметил, что муниципалитеты должны навести порядок в работе с обращениями граждан и реагировать на каждое обращение "без отписок".

Теги
РоссияИвановская областьВоскресенский, Станислав Сергеевич
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