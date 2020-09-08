{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Госпитализация Алексея Навального

Постпред РФ в Женеве расценил слова Бачелет по Навальному как голословное highly likely

Как отметил Геннадий Гатилов, деятельность верховного комиссара ООН должна характеризоваться беспристрастностью и взвешенностью суждений

ЖЕНЕВА, 8 сентября. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Заявление верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет по произошедшему с Алексеем Навальным основано на неподтвержденной информации и представляет собой очередное голословное highly likely. Об этом заявил во вторник ТАСС постоянный представитель при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов, комментируя слова Бачелет, что случившиеся с Навальным - это "попытка убийства", по которой необходимо провести независимое расследование.

На эту тему
В Германии заявили о факте отравления Навального. Что известно об этом деле

Деятельность верховного комиссара, подчеркнул он, должна характеризоваться не только авторитетом, но и беспристрастностью и взвешенностью суждений. "Сожалеем, что верховный комиссар все же допускает в публичном пространстве заявления, основанные на неподтвержденной фактами информации. Международные чиновники должны понимать, что несут ответственность за свои высказывания", - заявил Гатилов.

"Во-первых, тревожит то, что верховный комиссар (или ее пресс-секретарь) тиражирует очередные голословные highly likely и делает на их основе односторонние выводы, не утруждая себя проверкой фактов и не дожидаясь появления объективной конкретной информации, - сказал постпред РФ. - Сбор фактов еще не закончен, а верховный комиссар оперирует терминами "отравлен" и "попытка убийства". Во-вторых, никто не отрицает необходимость тщательного и беспристрастного расследования инцидента".

При этом Гатилов обратил внимание на тот факт, что на запрос Генпрокуратуры России в адрес властей Германии от 27 августа "ответа так и не поступило, заключения так и не вынесено, что наводит на мысль о нежелании некоторых кругов проводить объективное и честное расследование".

"Разделяем вопрос: кто и, главное, для чего использует подобные ситуации? Не для того ли, чтобы заранее назначить "виновных" и спровоцировать импульсивную и непродуманную реакцию тех, кто в силу своего положения или авторитета влияет на общественное мнение?" - заключил Гатилов.

Теги
ГерманияРоссияШвейцарияБачелет, МишельГатилов, Геннадий МихайловичГоспитализация Алексея Навального
Избежать двойного налогообложения. Лавров посетил Кипр с рабочим визитом
Поездка главы МИД РФ завершилась подписанием важных двусторонних документов, среди которых договоренность, препятствующая использованию кипрской территории для недобросовестного вывода российских денег за рубеж
Читать полностью