Постпред РФ в Женеве расценил слова Бачелет по Навальному как голословное highly likely

ЖЕНЕВА, 8 сентября. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Заявление верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет по произошедшему с Алексеем Навальным основано на неподтвержденной информации и представляет собой очередное голословное highly likely. Об этом заявил во вторник ТАСС постоянный представитель при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов, комментируя слова Бачелет, что случившиеся с Навальным - это "попытка убийства", по которой необходимо провести независимое расследование.

Деятельность верховного комиссара, подчеркнул он, должна характеризоваться не только авторитетом, но и беспристрастностью и взвешенностью суждений. "Сожалеем, что верховный комиссар все же допускает в публичном пространстве заявления, основанные на неподтвержденной фактами информации. Международные чиновники должны понимать, что несут ответственность за свои высказывания", - заявил Гатилов.

"Во-первых, тревожит то, что верховный комиссар (или ее пресс-секретарь) тиражирует очередные голословные highly likely и делает на их основе односторонние выводы, не утруждая себя проверкой фактов и не дожидаясь появления объективной конкретной информации, - сказал постпред РФ. - Сбор фактов еще не закончен, а верховный комиссар оперирует терминами "отравлен" и "попытка убийства". Во-вторых, никто не отрицает необходимость тщательного и беспристрастного расследования инцидента".

При этом Гатилов обратил внимание на тот факт, что на запрос Генпрокуратуры России в адрес властей Германии от 27 августа "ответа так и не поступило, заключения так и не вынесено, что наводит на мысль о нежелании некоторых кругов проводить объективное и честное расследование".

"Разделяем вопрос: кто и, главное, для чего использует подобные ситуации? Не для того ли, чтобы заранее назначить "виновных" и спровоцировать импульсивную и непродуманную реакцию тех, кто в силу своего положения или авторитета влияет на общественное мнение?" - заключил Гатилов.