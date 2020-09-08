Россия призвала ПАСЕ работать с доказанными фактами в деле Навального

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Обсуждение инцидента с Алексеем Навальным на заседании комитета по политическим вопросам и демократии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) не обошлось без голословных обвинений в адрес Москвы, российская сторона в свою очередь призвала опираться только на доказанные факты. Об этом во вторник в своем Telegram-канале сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

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"Политком ПАСЕ только что закончил обсуждение ситуации вокруг блогера Алексея Навального. К сожалению, приходится констатировать, что и на виртуальной площадке Ассамблеи не удалось полностью избежать политизации этого вопроса", - написал Слуцкий, добавив, что представители стран Балтии и Украины "традиционно заняли радикально русофобскую позицию, повторяя тезисы о якобы намеренном отравлении Навального и возможной ответственности российских властей".

"Пришлось на пальцах объяснять прописные истины: все, что сейчас происходит вокруг Навального, - чистой воды провокация. Свидетельством этому являются делающиеся как под копирку антироссийские заявления, начавшиеся на их фоне "метания" в руководстве ФРГ относительно судьбы "Северного потока - 2" и прямые требования президента США Дональда Трампа о полном прекращении работ по проекту СП-2", - продолжил Слуцкий.

В связи с этим, отметил он, российская сторона призывает ПАСЕ "работать с доказанными фактами". "Надеемся, что сотрудничество с Германией по вопросу Навального еще может сложиться конструктивным образом, в первую очередь во благо самого пациента клиники Charite. И ПАСЕ, на мой взгляд, стоило бы оказать посильное содействие в организации такого сотрудничества, а не скатываться к общей истерии", - резюмировал глава комитета.