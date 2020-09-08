Единороссы создадут комиссию по подготовке программы партии к выборам Госдумы в 2021 году

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев во вторник предложил сформировать комиссию по выработке программы, с которой единороссы пойдут на выборы Госдумы 8-го созыва в сентябре 2021 года.

В ходе онлайн-совещания, посвященного социальным задачам партии, Медведев заметил, что программа, заявленная перед прошлыми думскими выборами, "в значительной степени реализована, "но есть и вопросы, над которыми нужно еще работать будет в дальнейшем, но и нужно будет двигаться дальше, поскольку запрос общества к органам власти на социальную справедливость, о чем мы все неоднократно с вами говорили, постоянно растет".

"Считаю целесообразным сформировать комиссию по подготовке предвыборной программы партии на выборах депутатов Государственной думы 8-го созыва, но и провести ее первое заседание, наверное, уже в конце сентября текущего года", - сказал Медведев.

По его словам, основу этой программы должны составить "наказы граждан", предложения самих единороссов к общенациональному плану по восстановлению экономики и доходов граждан, мероприятия обновленных национальных проектов, но и реализация в целом общих положений Конституции РФ, "включая новые положения, которые касаются социального статуса граждан".

Единый социальный блок

Секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак в свою очередь отметил, что в ближайшее время представит Медведеву алгоритм работы комиссии и предложения по ее персональному составу. При этом он подчеркнул, что партия последние месяцы работала над целом рядом инициатив, которые "касаются разных категорий граждан, но все они направлены на то, чтобы создать условия для достойной жизни людей в нашей стране".

"В этой связи мы предлагаем объединить их в единый социальный блок, который должен стать одним из ключевых разделов народной программы, с которой партия пойдет на выборы 2021 года", - подчеркнул Турчак. Речь, в частности, идет об инициативе по совершенствованию системы оплаты труда работников бюджетной сферы с тем, чтобы увеличить долю окладов в структуре зарплат.

"Мы предложили изменить соотношение окладной части и надбавок в структуре заработной платы и сделать так, чтобы 70% были гарантированы, зафиксированы, как оклад, а 30% носили переменную составляющую. В регионах прошла серия круглых столов на эту тему и общая позиция всех участников - эти инициативы партии напрашивались уже давно и они позволяют создать равные условия оплаты труда для людей, которые работают и внутри одного региона, проживая в разных населенных пунктах, и по отношению к регионам-соседям", - отметил Турчак.