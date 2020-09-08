{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Путин возглавит делегацию РФ на 75-й сессии Генассамблеи ООН, но выступит по видеосвязи

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин возглавит делегацию Российской Федерации для участия в работе 75-й сессии Генассамблеи ООН, глава государства выступит по видеосвязи. Соответствующее распоряжение президента опубликовано во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

"Утвердить следующий состав делегации Российской Федерации для участия в работе 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН: Путин В. В. - президент Российской Федерации (глава делегации)", - говорится в документе.

После завершения участия президента (в формате видеообращения) и помощника президента Юрия Ушакова российскую делегацию возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЛавров, Сергей ВикторовичРоссияУшаков, Юрий Викторович
Пандемия COVID-19
Песков рассказал о теме выступления Путина на ГА ООН
Президент РФ будет говорить о вызове, который бросила пандемия
Читать полностью